Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Mit einem Kurs von 25,61 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,61 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 25,69 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,59 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.477 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,23 EUR erreichte der Titel am 15.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 52,69 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,878 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 6,15 Mrd. EUR, gegenüber 6,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 EUR je Aktie belaufen.

