Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,81 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 12,81 EUR. Bei 12,85 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.570 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 23,54 Prozent Luft nach oben. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

