Commerzbank Aktie News: Commerzbank büßt am Montagvormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 27,99 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 27,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 27,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,98 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 210.285 Aktien.

Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 30,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 9,82 Prozent Luft nach oben. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 131,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,916 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,76 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,15 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

