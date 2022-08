Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Montagmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,52 EUR

Um 12:22 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 6,49 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 6,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.417.441 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,74 Prozent hinzugewinnen. Am 21.09.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 29,67 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,91 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 03.08.2022. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 2.795,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.11.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

In der Bilanz 2020 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie stehen.

