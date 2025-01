Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 17,81 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 17,81 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,81 EUR an. Bei 17,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 62.408 Aktien.

Am 20.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,94 Prozent. Bei 10,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,30 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 5,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,10 EUR je Commerzbank-Aktie.

