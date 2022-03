Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich gestärkt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,09 EUR

-0,84% Charts

News

Analysen

Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 1,2 Prozent auf 7,19 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,24 EUR an. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,22 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.773 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,50 EUR. Am 22.04.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,30 EUR aus. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen – Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden – bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

HSBC, Deutsche Bank & Co.: Bankenwerte nach Powell-Aussagen gefragt

Commerzbank-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Commerzbank reduziert Risiken im Russland-Geschäft

Banken-Aktien steigen vor erwarteter US-Leitzinserhöhung

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: mf