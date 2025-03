Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag gestärkt

Commerzbank im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 23,43 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 23,43 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 23,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.158 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 25,19 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 7,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 93,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,850 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,84 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 61,22 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 09.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.

