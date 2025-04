Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,99 EUR.

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,99 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 23,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 193.068 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 5,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,840 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,84 EUR.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Commerzbank die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

