Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 15,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,8 Prozent auf 15,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 15,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 161.195 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 15,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 40,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,561 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 16,18 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

