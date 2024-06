Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag höher

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 14,18 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 14,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,08 EUR. Zuletzt wechselten 62.497 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 15,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,60 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Abschläge von 35,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 16,18 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,06 Prozent gesteigert.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

XETRA-Handel DAX schließt in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus