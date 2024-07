Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Mittwochmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 15,26 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 15,26 EUR abwärts. Bei 15,04 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 15,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.589.164 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 3,74 Prozent wieder erreichen. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 40,19 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,547 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,08 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

