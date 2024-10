Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 16,44 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 16,44 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 16,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.507.606 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,97 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 3,22 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,77 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,58 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,513 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,86 EUR an.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

