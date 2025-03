Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 23,62 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 23,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 23,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,50 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.164.297 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 6,65 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 48,71 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,850 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,34 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 61,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie nach Gewinnmitnahmen wieder auf der Gewinnerstraße

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter