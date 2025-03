Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich Commerzbank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 23,38 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 23,38 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 23,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,50 EUR. Zuletzt wechselten 133.696 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,850 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,34 EUR an.

Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

