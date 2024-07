Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,20 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 15,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 15,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 227.109 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Gewinne von 4,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,547 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,43 Mrd. EUR – ein Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2024 aus.

