Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag fester

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,26 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 15,26 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 15,39 EUR zu. Bei 15,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.008.434 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 16,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 4,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 37,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,517 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,19 EUR an.

Am 07.08.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,01 EUR je Aktie.

