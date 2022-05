Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,08 EUR

Die Aktie notierte um 27.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 8,10 EUR zu. Bei 8,11 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 444.714 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2022 auf bis zu 9,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 14,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 61,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,65 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2.795,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.492,00 EUR umgesetzt worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Am 02.08.2023 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,06 EUR je Aktie.

