Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 16,43 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 16,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 16,61 EUR. Mit einem Wert von 16,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.785.994 Stück gehandelt.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,61 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,07 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (9,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 42,19 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,512 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 16,75 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX aktuell: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Commerzbank-Aktie: UBS wohl mit Abwehrstrategie gegen UniCredit beauftragt