Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 18,12 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Commerzbank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 18,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 18,17 EUR. Bei 17,98 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 693.775 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,15 EUR fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 78,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,537 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,60 EUR an.

Am 06.11.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Am 12.02.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

