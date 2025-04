Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 23,35 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 23,35 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,54 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.249.825 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 25,19 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 7,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,840 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 22,34 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 31.01.2025. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 6,48 Mrd. EUR gegenüber 6,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

