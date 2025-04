Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 23,28 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 23,28 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 23,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 239.016 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 47,96 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,839 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,34 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Commerzbank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,29 EUR je Aktie.

