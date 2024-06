Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Vormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 14,26 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 14,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,25 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101.940 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 9,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,03 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie stabil: Commerzbank schöpfte bei Wirecard Verdacht - Warburg Research besätigt Buy-Votum

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Commerzbank-Aktie