Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 15,04 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 15,04 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,04 EUR an. Mit einem Wert von 14,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 532.735 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 4,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,34 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,547 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,08 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Commerzbank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je Commerzbank-Aktie.

