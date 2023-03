Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,73 EUR

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 9,73 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,70 EUR nach. Bei 9,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 398.200 Commerzbank-Aktien.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,98 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 72,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 16.02.2023. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.886,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 17.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 08.05.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com