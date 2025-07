COMPANY TALK/Daimler Truck will Umsatz organisch um 3-5% erhöhen

Daimler Truck will in den kommenden Jahren organisch um einen mittleren einstelligen Prozentsatz wachsen. Bis zum Jahr 2030 soll der Umsatz im Industriegeschäft aus eigener Kraft um 3 bis 5 Prozent zulegen, stellte der DAX-Konzern anlässlich seines Kapitalmarkttages in den USA in Aussicht. Zum Vergleich: In den Jahren 2019 bis 2024 hatte das Unternehmen den organischen Umsatz im Industriegeschäft im Schnitt um rund 3 Prozent erhöht. Daimler Truck wolle sich in den kommenden Jahren auf die attraktivsten Märkte und Segmente konzentrieren. Besondere Zuwächse werden auch im Servicegeschäft angepeilt, in dem der Umsatz vergangenes Jahr auf 8,4 Milliarden von 7,9 Milliarden Euro im Jahr zuvor gestiegen ist.

July 08, 2025 08:28 ET (12:28 GMT)