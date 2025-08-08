ContextLogic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ContextLogic hat am 07.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ContextLogic ein EPS von -0,500 USD in den Büchern gestanden.
