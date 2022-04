Conti-Rivale Michelin profitiert von höheren Reifenpreisen - Umsatz legt zu

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der französische Reifenhersteller Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) hat im ersten Quartal trotz eines herausfordernden Umfeldes mit Ukraine-Krieg und Lieferengpässen mehr Geschäft gemacht. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro, wie der Continental-Konkurrent am Dienstag nach Börsenschluss in Clermont-Ferrand mitteilte. Michelin profitierte insbesondere von höheren Reifenpreisen. Auch Währungseffekte sorgten für etwas Rückenwind. Der Konzern bestätigte die Jahresprognose. Michelin berichtet wie in Frankreich üblich nur halbjährlich über Gewinnkennziffern./jha/he

