Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag im Plus

Die Aktie notierte um 01.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 71,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 72,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.831 Continental-Aktien.

Bei 118,65 EUR markierte der Titel am 08.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,57 Prozent. Bei 56,78 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,92 EUR je Continental-Aktie an.

Am 11.05.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,00 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen. Continental dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

