Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 58,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 58,14 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 58,66 EUR. Bei 57,38 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.890 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 25,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,78 EUR für die Continental-Aktie.

Am 07.08.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,52 EUR gegenüber 1,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,37 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

So stuften die Analysten die Continental-Aktie im vergangenen Monat ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone