Continental Aktie News: Continental legt am Freitagmittag zu

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 69,52 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 69,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 71,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.295 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 72,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 4,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,33 EUR aus.

Continental veröffentlichte am 04.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 10,10 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,38 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 7,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

