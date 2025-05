Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 76,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 76,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 76,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.904 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 1,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 49,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,56 EUR.

Continental veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -0,27 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 49,89 Prozent auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,91 EUR je Continental-Aktie.

