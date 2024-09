Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag stärker

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 60,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 60,70 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,30 EUR. Bei 59,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 113.372 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 17,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,78 EUR an.

Am 07.08.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,04 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor einem Jahr angefallen