Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 64,52 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,34 EUR nach. Bei 65,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.669 Stück gehandelt.

Am 08.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 83,89 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 56,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 12,00 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 95,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 11.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,90 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 94,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 09.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 10,28 EUR im Jahr 2023 aus.

