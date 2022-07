Continental Aktie News: Continental steigt am Mittwochmittag

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 06.07.2022 12:22:00 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 64,04 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,64 EUR aus. Bei 64,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 137.101 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,96 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 42,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,85 EUR.

Continental ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.258,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Continental am 09.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,99 EUR je Aktie belaufen.

