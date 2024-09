Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Einbußen

Continental im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 59,44 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 59,44 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 59,44 EUR. Bei 60,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.059 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,90 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Abschläge von 13,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,78 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

