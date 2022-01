Continental Aktie News: Continental tiefer

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 97,95 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.951 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 97,89 EUR ein. Mit einem Wert von 98,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.707 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 20.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,53 EUR ab.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,50 EUR an. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 11,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

