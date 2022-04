Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag im Plus

Das Papier von Continental konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 65,08 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,50 EUR. Bei 64,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 248.167 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2021 bei 118,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 82,31 Prozent wieder erreichen. Bei 56,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 12,75 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 95,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.05.2022. Das EPS wurde auf 1,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 94,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,90 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 09.03.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com