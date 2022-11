Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 55,36 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,34 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 310.035 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. 50,55 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,31 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 09.08.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9.444,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9.907,90 EUR umsetzen können.

Die Continental-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

