Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 67,94 EUR ab.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 67,94 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 118.324 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,56 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 24,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,11 EUR.

Am 04.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,33 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,38 Prozent auf 10,10 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,16 EUR je Aktie.

