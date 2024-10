Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 59,16 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 59,16 EUR ab. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,46 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,76 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 69.778 Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,76 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,89 EUR.

Am 07.08.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,18 EUR je Aktie aus.

