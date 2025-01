Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 66,62 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 66,62 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 66,40 EUR. Bei 67,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 118.255 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 77,94 EUR. 16,99 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 23,42 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 77,44 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,24 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Continental-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

