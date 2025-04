Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Kurseinbußen

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 63,56 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 63,56 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 63,28 EUR ein. Bei 63,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.783 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 72,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,79 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Abschläge von 19,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,89 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 04.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 10,10 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,38 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,93 EUR fest.

