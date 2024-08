Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

Kurs der Continental

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 59,54 EUR.

Mit einem Kurs von 59,54 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 60,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,28 EUR aus. Bei 59,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 112.249 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 31,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 13,54 Prozent Luft nach unten.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 74,22 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,31 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

