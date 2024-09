Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Continental

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 52,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 52,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 52,84 EUR. Mit einem Wert von 53,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 8.050 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 48,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (51,02 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 75,78 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 07.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen