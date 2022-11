Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 59,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 58,96 EUR. Bei 60,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 18.036 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 46,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 34,15 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,08 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,55 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.395,60 EUR umgesetzt, gegenüber 8.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

