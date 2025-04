Continental Aktie News: Continental fällt am Mittag

So bewegt sich Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 64,72 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 64,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 64,36 EUR. Bei 64,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 88.075 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,54 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,89 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 04.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 10,10 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Buy für Continental-Aktie nach UBS AG-Analyse

Continental-Aktie gewinnt: Continental blickt optimistisch auf Amerika-Geschäft