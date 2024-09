Continental Aktie News: Continental am Vormittag auf grünem Terrain

Kurs der Continental

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 53,38 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 53,38 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 53,56 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,50 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.773 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. 46,87 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 4,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,78 EUR aus.

Am 07.08.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,43 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2024 terminiert. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,24 EUR je Aktie.

