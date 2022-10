Continental Aktie News: Continental steigt am Dienstagvormittag

Um 09:22 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 50,62 EUR. Bei 51,14 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.824 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 111,96 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 54,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 14,24 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 09.08.2022. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.444,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.907,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Continental-Aktie.

