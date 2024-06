Continental Aktie News: Continental büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 54,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 54,20 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 54,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.749 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.06.2024 bei 54,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,33 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,00 EUR für die Continental-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.05.2024. Das EPS lag bei -0,27 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel im Plus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsende leichter

XETRA-Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus