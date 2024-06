Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 54,76 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 54,76 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 54,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,98 EUR. Bisher wurden heute 292.488 Continental-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 30,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.06.2024 bei 54,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,00 EUR.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

